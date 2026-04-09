Open Air Kino

× Erweitern © LEONINE Studios Momo

Gemeinsam mit dem City 46 Kommunalkino Bremen lädt das Bürgerhaus Mahndorf zu einem Kinosommerabend für die ganze Familie ein. Auf dem Programm stehen ein vielseitiges Vorprogramm für Kinder und Jugendliche sowie die Neuverfilmung des Klassikers „Momo“ von 2025.

Bevor die Leinwand erleuchtet, gibt es Mitmachprogramm auf der Wiese: Der Circus Bambini zeigt Akrobatik, dazu gibt es Ballonknoter, Kinderschminken und Oscars Spielmobil. Das Talent Studio & Co., eine Schule für Tanz, Gesang und Musical, gibt mit einem Auftritt von Kindern und Jugendlichen Einblick in seine Arbeit. Ein bis zwei Bands begleiten den Abend musikalisch.

Mit Einbruch der Dunkelheit beginnt gegen 20:45 Uhr das Kino. Die Verfilmung von Michael Endes Roman erzählt vom Waisenmädchen Momo, das in den Ruinen eines römischen Amphitheaters lebt. Als ein grauer Konzern beginnt, den Menschen ihre Zeit zu stehlen, nimmt Momo gemeinsam mit Meister Hora den Kampf gegen die Zeitdiebe auf.

Bitte bringt eigene Picknickdecken oder Campingstühle mit. Wegen Glasbruchgefahr bitte keine Gläser, Flaschen oder Porzellan mitbringen. Getränke sind günstig auf dem Gelände erhältlich. Der Erlös unterstützt die Arbeit des Bürgerhauses. Haustiere dürfen leider nicht auf das Gelände.

Der Eintritt ist frei. Das Bürgerhaus freut sich über eine Spende zur Pflege des Gartens.