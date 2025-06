Open Space: Ferien-Stadtwerkstatt

× Erweitern © Open Space Open Space Stadtwerkstatt

Von Juni bis Ende August 2025 startet das Festival in der Innenstadt in eine neue Runde. Drei Monate lang wird der Domshof dann immer im Anschluss an den Wochenmarkt zu einem Jahrmarkt der Kultur - bei Bühnenprogramm, regionalen Speisen, Spiel, Tanz, Musik, Bewegung und vielem mehr.

Im Ferienprogramm vom 7. bis 11. Juli geht es um digitale Pixel und Apfelkerne, von Orangenhaut bis Blaubeerfarbe: In diesem sinnlich-kreativen Ferienprogramm für Kinder zwischen 5 und 10 Jahren dreht sich alles um den Wochenmarkt auf dem Domshof – und um das, was darin steckt.

Gemeinsam mit dem Team von „RÜMI – Raum für Überraschung, Medien und Interaktion“ nehmen die Kinder den Markt unter die Lupe, tauchen ab in die Mikrowelten von Gurken und Tomaten, drucken farbige Möhren, zeichnen Megapixel-Birnen und entdecken viele weitere Details.

Ausgestattet mit Lupe, Zeichenbrett, Pinsel, Druckrolle und Mikroskopkamera finden sie für ihre Eindrücke viele bunte kreative Ausdrücke.

Das Ferienprogramm findet von Montag bis Freitag statt. Die Kinder können an einzelnen oder an allen Tagen teilnehmen.

Die Teilnahme ist kostenfrei.

Hier das komplette Programm.