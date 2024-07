× Erweitern © Open Space Open Space Stadtwerkstatt

Von Ende Mai bis Ende August 2024 startet das Festival in der Innenstadt in eine neue Runde. Drei Monate lang wird der Domshof dann immer im Anschluss an den Wochenmarkt zu einem Jahrmarkt der Kultur - bei Bühnenprogramm, regionalen Speisen, Spiel, Tanz, Musik, Bewegung und vielem mehr.

An vier Dienstagen im Juli gibt es wechselnde Workshops für Familien mit Bremens Kreativszene, zum Mitmachen für Eltern und Kinder zwischen 5 und 11 Jahren. Dann geht es um Themen wie "Kreative Kritzeleien", "Wasserspiele" oder "Wir bauen eine Stadt", wo sich Kinder mit ihren eigenen Ideen für die Stadtentwicklung entfalten können.

Die Teilnahme ist kostenlos, aber die Platzzahl begrenzt, daher bitte per Mail an stadtwerkstatt@openspace-domshof.de anmelden.

Hier das komplette Programm.