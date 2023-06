Open Space: Stadmusikantenspiel

Von Mitte Juni bis Mitte September 2023 startet das Festival in der Innenstadt in eine neue Runde. Drei Monate lang wird der Domshof dann immer im Anschluss an den Wochenmarkt zu einem Jahrmarkt der Kultur - bei Bühnenprogramm, regionalen Speisen, Spiel, Tanz, Musik, Bewegung und vielem mehr.

Jeden Sonntag erwachen die vier Tiere, Esel, Hund, Katze und Hahn, zu neuem Leben und erzählen die abenteuerliche Geschichte von ihrem Weg nach Bremen – open air, live und in voller Lebensgröße!