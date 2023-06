Von Mitte Juni bis Mitte September 2023 startet das Festival in der Innenstadt in eine neue Runde. Drei Monate lang wird der Domshof dann immer im Anschluss an den Wochenmarkt zu einem Jahrmarkt der Kultur - bei Bühnenprogramm, regionalen Speisen, Spiel, Tanz, Musik, Bewegung und vielem mehr.

Jeden Dienstag gibt es wechselnde Workshops für Familien mit Bremens Kreativszene, zum Mitmachen für Kinder und Eltern.