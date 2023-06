Open Space: Die Welle Nora und ihre Freunde

Studierende der Elementaren Musikpädagogik der HfK Bremen haben ein Konzert mit Workshopcharakter entwickelt, bei dem sie Kinder im Vorschulalter zum Zuhören und Mitspielen einladen.

Plötzlich hörte sie ein Lied, das ihr im Gedächtnis blieb. Sie schwamm den Klängen hinterher, wer das spielte, interessierte sie sehr. Die Rede ist von der kleinen Welle Nora. In ihrem musikalischen Abenteuer erfahren die Kinder auf poetische Weise, was über und unter Wasser so alles klingen, scheppern, schwimmen und schweben kann.

Instrumente: Klavier, Gesang, Violoncello, Percussion und vieles, was sonst noch klingen, rascheln und rauschen kann

Die Teilnahme ist kostenlos und die Platzzahl begrenzt, daher empfiehlt sich die Anmeldung per E-Mail.