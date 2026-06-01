Open Space

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Drei Monate lang (vom 10. Juni bis 8. August 2026) wird auf dem Domshof Musik gemacht, getanzt, gesprochen und gelacht. Bremer Studierende und Künstler:innen füllen den zentralen Ort in der Innenstadt mit Leben und machen ihn zum Treffpunkt für Menschen jeden Alters. Auch für Familien mit Kindern sind zahlreiche Angebote zu entdecken.

Ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm, Tanz, Mitsing-Events, Tastings mit regionalen Speisen und Getränken, Club- und After-Work-Abende, Spielflächen und mehr wollen erlebt und erobert werden.

Die Konzerte reichen von Klassik und Jazz über lateinamerikanische Musik, Singer-Songwriter und World Music bis hin zu Rap und Hiphop. Jeden zweiten Freitag gibt es die beliebten DJ-Clubabende im wöchentlichen Wechsel mit Konzerten.

Alle Veranstaltungen, die bereits feststehen, sind auf www.openspace-domshof.de zu finden.