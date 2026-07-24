Wie klingt ein echter Wüstensturm? Wie kommen aus unzähligen Rohren die passenden Töne heraus – und wie viele Pfeifen stecken in solch einem riesigen Instrument?

Beim Orgel-Forscher-Tag verwandelt sich die Neuapostolische Kirche in Sebaldsbrück in ein Entdeckerreich rund um die Königin der Instrumente. Nachwuchs-Forscher:innen tauchen gemeinsam mit ihren Eltern oder Großeltern in die Welt der Musik und Mechanik ein: Ein mitreißendes Kinderkonzert zeigt, was in der hauseigenen Pfeifen-Orgel steckt, und beim Orgelpfeifenbau greifen kleine Handwerker:innen selbst zum Werkzeug. Ein Nachmittag zum Hören, Staunen und Mitmachen.