Orgelsommer in Bremerhaven

Die Gedächtniskirche beheimatet mit der Beckerath-Orgel das größte Instrument der Stadt und nur wenige Menschen können sie spielen. Wenn der ausgebildete Organist David Schollmeyer an diesem imposanten Instrument Platz nimmt, können sich Zuhörende auf einen echten Ohrenschmaus freuen. Vom 5. Juli bis zum 6. September zeigt der Musiker jeweils samstags ab 12 Uhr für eine halbe Stunde sein Können und wird hierbei von weiteren Musiker:innen und Sänger:innen begleitet. Das Besondere: Musikliebhaber:innen können die Konzerte in der Kirche dank Außenübertragung auch in der Fußgängerzone Bremerhavens genießen oder bei schlechtem Wetter direkt im Gotteshaus.

Der Eintritt ist frei.