Zauber aus Origami

kek Kindermuseum Am Speicher XI 1, 28217 Bremen

Kinder ab 8 Jahren tauchen im Rahmen der aktuellen Mitmachausstellung ein in die faszinierende Welt der japanischen Papierfaltkunst: Unter der Anleitung von Svenja Kolbe entstehen aus einfachen Blättern wundersame Geschöpfe – ein springender Frosch oder ein fliegender Kranich. Nach dem Falten nehmen die Teilnehmer:innen ihren eigenen kleinen Papier-Glücksbringer mit nach Hause. 

In der offenen Werkstatt fallen Materialkosten von 2 Euro an. Der Eintritt kostet 6 Euro für alle ab 18 Jahren. 

Info

kek Kindermuseum Am Speicher XI 1, 28217 Bremen
Dies & Das, Kreatives, Workshops
Google Kalender - Zauber aus Origami - 2026-01-11 11:00:00 Google Yahoo Kalender - Zauber aus Origami - 2026-01-11 11:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Zauber aus Origami - 2026-01-11 11:00:00 Outlook iCalendar - Zauber aus Origami - 2026-01-11 11:00:00 ical
Google Kalender - Zauber aus Origami - 2026-02-01 14:30:00 Google Yahoo Kalender - Zauber aus Origami - 2026-02-01 14:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Zauber aus Origami - 2026-02-01 14:30:00 Outlook iCalendar - Zauber aus Origami - 2026-02-01 14:30:00 ical