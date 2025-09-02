Zauber aus Origami

× Erweitern Weserburg, Foto: Claudi Hoppens Papier Diorama

Kinder ab 8 Jahren tauchen im Rahmen der aktuellen Mitmachausstellung ein in die faszinierende Welt der japanischen Papierfaltkunst: Unter der Anleitung von Svenja Kolbe entstehen aus einfachen Blättern wundersame Geschöpfe – ein springender Frosch oder ein fliegender Kranich. Nach dem Falten nehmen die Teilnehmer:innen ihren eigenen kleinen Papier-Glücksbringer mit nach Hause.

In der offenen Werkstatt fallen Materialkosten von 2 Euro an. Der Eintritt kostet 6 Euro für alle ab 18 Jahren.