Oriol, die reisende Schnecke

Zuschauer:innen ab 2 Jahren erleben ein deutschspanisches Klang- und Figurentheater über eine neugierige, mutige Schnecke, die die große weite Welt kennenlernen möchte. Sie lernt dabei, wie wichtig Freundschaft und Vielfalt ist und was Zuhause bedeutet.

Die Aufführung findet in Kooperation mit dem Instituto Cervantes, Bremen, anlässlich des Europäischen Tages der Sprachen statt.

Der Eintritt ist frei.