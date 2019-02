Kinder von 6 bis 10 Jahren entdecken Kräuter und finden heraus, mit welchen das Stockbrot gewürzt wird. Am Feuer können sie auch eine Suppe kochen. Es bleibt genug Zeit für lustige Spiele und Bastelideen. Die Entdeckungstour geht bis zum 18. April.

Die Teilnahmegebühr beträgt 45 Euro.

Bitte möglichst frühzeitig anmelden, entweder telefonisch, per E-Mail an anna.zirkelbach@bund-bremen.net oder persönlich in der Geschäftsstelle des BUND Bremen, Am Dobben 44, 28203 Bremen.