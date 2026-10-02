Oster-Kreativatelier

Expand © Kreativatelier Renate Bühn Kreativatelier Renate Bühn

Im Workshop können Mädchen* zwischen 8 und 18 Jahren ein anspruchsvolles Motiv umsetzen, mit Spachtel und Strukturpaste malen und Blobpainting sowie Fluidpainting ausprobieren. Die Teilnehmenden lernen unterschiedliche Kreativtechniken und Herangehensweisen und neue Mädchen* kennen. Zudem werden sie in der Umsetzung ihrer Ideen und im Kreativprozess individuell unterstützt. Inspiration bieten ihnen dabei Videos und Fotos von Künstler:innen.

Der Workshop findet zweitägig am statt und kostet 80 Euro inklusive Farben und Leinwände. Anmeldungen sind per E-Mail oder online möglich.