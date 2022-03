Ostereiersuche auf dem Heiligenberg

× Erweitern © Museums-Eisenbahn Bruchhausen-Vilsen Osterfahrten

Die Museums-Eisenbahn hat alle Vorbereitungen getroffen, um zu Ostern alle Kinder und ihre Eltern zu den Ostereiersuchen auf den Heiligenberg zu bringen. Der historische, rote Talbot-Triebwagenzug mit Beiwagen fährt von Bruchhausen-Vilsen aus durch das Vilser Holz zur Station Heiligenberg. Dort hat der Osterhase für die kleinen Fahrgäste süße Überraschungen versteckt. Von 1950 bis 1982 beförderte der Oldtimer, von dem es weltweit nur acht Exemplare gibt, Feriengäste auf der Nordseeinsel Juist, bis der Fahrbetrieb durch einen Hafenneubau eingestellt wurde.

Fahrkarten sind im Vorverkauf unter Telefon 0421-363636 oder online unter tickets.museumseisenbahn.de erhältlich. Die neue Fahrsaison 2022 wird dann am 1. Mai eröffnet. Bis zum 3. Oktober werden an allen Wochenenden sowie Feiertagen auch Dampfzüge zum Einsatz kommen, um den Fahrgästen auf der 8 Kilometer langen Fahrstrecke bis nach Asendorf echte Kleinbahnatmosphäre zu bieten. An bestimmten Sonn- und Feiertagen bietet der Kaffkieker eine direkte Verbindung von Syke und Eystrup zur Museums-Eisenbahn. Näheres unter www.kaffkieker.de