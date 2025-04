Ostereiersuche im Vogelpark

× Erweitern Foto: Weltvogelpark Walsrode Adventskalender2014 15. Dez Vogelpark Walsrode

Am Ostersonntag und -montag findet in der Uhu-Burg wieder eine tolle Ostereiersuche für Kinder bis 12 Jahre statt. Zu gewinnen gibt es kostenlose Fotos mit einer Eule aus der Flugshow und vieles mehr. Als Hauptgewinn gibt es ein Meet & Greet mit nachtaktiven Tieren in den Nachtwelten.

Außerdem findet an beiden Tagen bis jeweils 16 Uhr oben auf der Terrasse der Uhu-Burg eine Malaktion statt, an der Kinder Osterbilder ausmalen können.

Das besondere Highlight findet mehrmals täglich an der Vogelbabystation statt - die Ranger informieren 15 bis 20 Minuten rund ums Thema "Vom Ei zum Küken".

Tageskarten können online reserviert werden.