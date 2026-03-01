Osterferien auf dem Reiterhof

Kinder zwischen 5 und 10 Jahren lernen im Ferienkurs spielerisch den Umgang mit dem Pferd, sammeln erste Reiterfahrungen und schnuppern echte Stallluft.

Das steht auf dem Programm:

Longe-Unterricht

Pferde-, Sattel- und Pferdeboxpflege

Reittheorie und Reitpraxis

Pferdekunde

Sicherheitstraining

Der Kurs wird vom 23. bis zum 27. März veranstaltet. Die Kursgebühr beläuft sich auf 200 Euro. Anmeldungen sind telefonisch und per E-Mail möglich.