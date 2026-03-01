Osterferien auf dem Reiterhof
bis
Reitclub Walle e.V. Mittelwischweg 1, 28237 Bremen
Kinder zwischen 5 und 10 Jahren lernen im Ferienkurs spielerisch den Umgang mit dem Pferd, sammeln erste Reiterfahrungen und schnuppern echte Stallluft.
Das steht auf dem Programm:
- Longe-Unterricht
- Pferde-, Sattel- und Pferdeboxpflege
- Reittheorie und Reitpraxis
- Pferdekunde
- Sicherheitstraining
Der Kurs wird vom 23. bis zum 27. März veranstaltet. Die Kursgebühr beläuft sich auf 200 Euro. Anmeldungen sind telefonisch und per E-Mail möglich.
Info
Reitclub Walle e.V. Mittelwischweg 1, 28237 Bremen
Ferienbetreuung, Kurse, Osterferien, Sport & Bewegung