Osterferien auf dem Reiterhof

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Reitclub Walle e.V. Mittelwischweg 1, 28237 Bremen

Kinder zwischen 5 und 10 Jahren lernen im Ferienkurs spielerisch den Umgang mit dem Pferd, sammeln erste Reiterfahrungen und schnuppern echte Stallluft.

Das steht auf dem Programm:

  • Longe-Unterricht
  • Pferde-, Sattel- und Pferdeboxpflege
  • Reittheorie und Reitpraxis
  • Pferdekunde
  • Sicherheitstraining

Der Kurs wird vom 23. bis zum 27. März veranstaltet. Die Kursgebühr beläuft sich auf 200 Euro. Anmeldungen sind telefonisch und per E-Mail möglich.

Info

Reitclub Walle e.V. Mittelwischweg 1, 28237 Bremen
Ferienbetreuung, Kurse, Osterferien, Sport & Bewegung
0421-6161660
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