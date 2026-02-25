Frühling auf dem Schlittenberg

Von März bis Oktober veranstaltet der BUND in Bremen-Nord zahlreiche Kinder- und Familienveranstaltungen sowie Ferienprogramme.

Los geht es mit der Osterferienwoche auf dem Schlittenberg, in der Kinder ab 6 Jahren den Frühling mit allen Sinnen entdecken können. Ob es dann noch Schnee geben wird? Wenn nicht, können die Kinder die Natur beim Erwachen beobachten: Welche Pflanzen regen sich zuerst, welche Tiere sind schon unterwegs, welche Vögel sind bereits zurück?

Die Woche mit kleinen Wanderungen, Picknick und viel Raum für freies Spielen kostet 70 Euro nach Anmeldung auf der Veranstaltungswebseite.