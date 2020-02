Foto: BUND Auf der Spur des Osterhasen, BUND

In den Osterferien können Kinder im Alter von 6 bis 8 Jahren eine Woche lang gemeinsam mit dem BUND die erwachende Natur entdecken.

Wenn die Temperaturen steigen, kommt Leben in die Tier- und Pflanzenwelt. Die Mitarbeiter vom BUND zeigen Kindern von 6 bis 8 Jahren, wie die Flora und Fauna in Knoops Park in den Frühling starten.

Die Ferienbetreuung findet bis 3. April täglich statt, Die Teilnahme kostet 55 Euro, eine Anmeldung ist erforderlich.