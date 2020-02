© BZ Vahr Kunterbunte Zirkuswoche

Wer Lust hat, Akrobatik und Tricks zu lernen und diese anschließend gemeinsam auf der Bühne zu präsentieren, ist in der Osterferienbetreuung von Montag bis Freitag genau richtig.

In Kooperation mit der Schule an der Witzlebenstraße und der Schule in der Vahr können Ferienkinder zwischen 8 und 11 Jahren vom Tellerdreher bis zum Einradfahrer alles lernen, was in der Manege Eindruck macht.

Anmeldungen sind ab dem 2. März 2020 in den Schulen sowie im Bürgerzentrum Neue Vahr erhältlich. Die Teilnahme ist kostenfrei.