Osterferien mit der ASJ

× Erweitern © ASB Bremen Arbeiter-Samariter-Jugend, Ferienprogramm

Spiel, Spaß und Action stehen in der zweiten Ferienwoche bei der Arbeiter-Samariter-Jugend auf dem Programm. Da können die Kinder im Grundschulalter gemeinsam basteln, spielen und auf dem Spielplatz toben, Erste Hilfe lernen und einen echten Rettungswagen erkunden. Außerdem geht es auf Ausflug in den Bürgerpark zum Tiere beobachten und Mini-Golf spielen. Natürlich darf das große Oster-Highlight nicht fehlen: Eier bemalen, Eierlauf und eine spannende Schatzsuche warten auf alle kleinen Abenteurer.

Die Teilnahme vom 30.3. bis 2.4. kostet 12 Euro für ASJ-Mitglieder, 15 Euro für Nicht-Mitglieder, nach Anmeldung.