× Erweitern © Reitclub St. Georg zu Bremen e.V. Osterfeuer

Das Team vom Reitclub St. Georg lädt am Ostersonntag alle Nachbar:innen und Familien aus Bremen auf sein weitläufiges Gelände in der Nähe des Stadtwaldsees in Bremer Stadtteil Horn zum Osterfeuer ein. Zum gemütlichen Beisammensein werden auch Snacks und Getränke angeboten.