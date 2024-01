Osterfreizeit in Scharbeutz

× Erweitern © Canva Ferien, Urlaub, Freizeit, Strand

Zusammen mit der Bremer Sportjugend fahren Grundschulkinder in der ersten Ferienwoche an die Ostsee. Mit einem Sprung ist die Gruppe am Strand und kann sich am eigenen Strandabschnitt auspowern. Bei schlechtem Wetter steht eine integrierte Sporthalle der Jugendherberge zur Verfügung. Das Gelände am Ostseestrand verfügt über Beachvolleyball, Tischtennis und Kicker und verspricht eine Woche voller Spiel, Spaß und Überraschungen.

Die Teilnahme (vom 24. bis 29.3.24) kostet inkl. Bustransfer, Unterbringung in Mehrbettzimmern, Vollverpflegung und Betreuung 265 Euro. Die Anmeldung erfolgt online, telefonisch oder per Mail.