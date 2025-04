So kann der Tag starten: Meister Lampe lädt Familien am Karfreitag und Ostermontag zu einem leckeren Frühstück mit frischen Brötchen, süßer und herzhafter Auflage aus der Region sowie köstlichen Eiern in allen Varianten an.

Der Restaurantbesuch ist auch ohne Wildpark-Eintritt möglich. Reservierungen nimmt das Restaurant telefonisch unter 040-819774740 entgegen.