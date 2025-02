Osterhase dringend gesucht

Das Bilderbuchkino mit Lesen und Erzählen präsentiert einem Publikum ab 4 Jahren die bezaubernde Geschichte von Annette Langen: Der Osterhase sucht einen Stellvertreter, denn in diesem Jahr will er in den Skiurlaub fahren. Aber nicht alle Bewerber scheinen geeignet. Ob Elefant, Faultier oder das Walross helfen können?

Die kostenlose Veranstaltung findet in der Kinderbibliothek im 3. OG statt.