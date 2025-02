Das Bilderbuchkino mit Lesen und Erzählen präsentiert einem Publikum ab 4 Jahren die bezaubernde Geschichte von Annette Langen: Der Osterhase sucht einen Stellvertreter, denn in diesem Jahr will er in den Skiurlaub fahren. Aber nicht alle Bewerber scheinen geeignet. Ob Elefant, Faultier oder das Walross helfen können?