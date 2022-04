Das Quartiersmanagement des Viertels hat zusammen mit mehreren Viertel-Geschäften eine Osterhasen-Suchaktion für Kinder organisiert. Und so läuft diese ab: Am vergangenen Wochenende wurde im Weser Kurier als Beilage eine Osterkarte verteilt. Die Karte können sich Kinder und Familien auch in den Viertel-Geschäften abholen. Auf der Rückseite der Karte ist ein Osterhase zum Ausmalen abgebildet.

Am Ostersamstag geht es für Kinder dann auf die Suche, denn es wurden türkisfarbene Osterhasen in einigen Schaufenstern versteckt. Kinder aus Bremen und um zu können die ausgemalte Osterkarte in den Viertel-Geschäften abgeben, bei denen sie im Schaufenster den türkisfarbenen Osterhasen finden. Eine schokoladige Überraschung erwartet sie dann!

Die Kunstwerke der Kinder werden in den Schaufenstern der Viertel-Geschäfte ausgestellt, sodass eine kleine Kunstausstellung durch das gesamte Viertel in den Schaufenstern entsteht.

Außerdem gibt ein Kinder- und Familienprogramm: von Zuckerwatte und Kinderschminken bis zu Kindermusik, Osterballons und einer Edelstein-Schatzsuche (SteinReich, Am Dobben 78) ist alles dabei, was das Kinderherz begehrt. Die Geschäftsleute des Viertels und die Interessengemeinschaft „Das Viertel“ e. V. freuen sich auf die Kids!