× Erweitern © MGH OHZ Elfenpostamt, Osterholzer Winterlichter

Wenn die Tage kürzer werden und die erste vorweihnachtliche Magie durch die Straßen zieht, verwandelt sich das historische Herz von Osterholz-Scharmbeck in eine leuchtende Festwelt mit fünf Erlebnisbereichen.

Das charmante Areal rund um die Museumsanlage, die Klosterkirche St. Marien und die Schule am Klosterplatz bietet Familien ein stimmungsvolles Ziel für einen unvergesslichen Adventsausflug. Regionale und überregionale Aussteller:innen präsentieren ihre Waren: Kunsthandwerk, Handarbeit, Dekorationen für die Adventszeit und Kulinarisches aus der Region laden zum Entdecken ein. Viele Stände stehen geschützt in den Räumen von Museum und Schule, sodass Familien entspannt im Warmen stöbern können.

Briefe an den Weihnachtsmann

× Erweitern © MGH OHZ Elfenpostamt

Das Highlight für Kinder ist das Elfenpostamt im historischen Bauernhaus auf dem Museumsgelände. Dort gestalten kleine Besucher:innen ihre ganz persönlichen Wunschzettel und schicken sie direkt auf die Reise zum Weihnachtsmann. Kreative Mitmachaktionen: Liebevoll betreute Bastelaktionen machen das Warten auf das Fest zu einem Abenteuer. Und am Glücksrad lässt sich der ein oder andere Preis erdrehen – der Gesamterlös kommt engagierten Institutionen aus dem Stadtteil zugute.

Um 17 Uhr startet der Lichterumzug in der Bördestraße 42 und zieht bis 18 Uhr durch das historische Viertel. Musikalisch begleitet endet der Zug vor dem Vorplatz der Klosterkirche St. Marien. Vor der Kulisse der festlich beleuchteten Kirche stimmen Besucher:innen und Ausstellende zum feierlichen Finale gemeinsam traditionelle Weihnachtslieder an.