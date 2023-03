× Erweitern © dodenhof Ostern in Posthausen

Gar nicht lange suchen – Ostern findet in Posthausen statt! Der frühlingshaft dekorierte Vorplatz der ModeWelt bietet für die Shoppingpausen besondere Momente unter Sonnensegeln, am Spielbereich oder am Wasserspiel.

Zahlreiche Osteraktionen für Kinder und die ganze Familie finden zudem in den Malls des Centers statt. Beim Gewinnspiel „Oster-SchätzerEi“ in der Mall der Sport- und TechnikWelt warten fünf Einkaufsgutscheine à 500 Euro auf alle Teilnehmenden. Einfach schätzen und vor Ort gleich die Gewinnspielkarte ausfüllen. Das Gewinnspiel läuft bis zum 8. April von montags bis samstags von 11 bis 18 Uhr.

Kinderschminken, Bastelaktion und Eierlaufen

Kleine Geschenktüten, Bilderrahmen und Eierbecher basteln, Eier bemalen und viele weitere kreative Ideen warten bei der Kinder-BastelEi vom 31. März bis zum 8. April auf alle jungen Gäste und ihre Familien. Die (kostenlose) Bastelstation befindet sich auf der Aktionsfläche in der Shop-Mall. Bastelzeit ist jeweils von 11 bis 18 Uhr (eine Kinderbetreuung findet nicht statt). Süße Ostermotive zaubert eine Visagistin am 1., 6. und 8. April von 11 bis 18 Uhr bei der Center-Information auf alle Kindergesichter.

Und wer bringt das Ei am schnellsten und sicher ins Ziel? Die EierlauferEi ist eine lustige Mitmachaktion für Klein und Groß. Vom 3. bis zum 8. April auf der Aktionsfläche in der Mall der Sport- und TechnikWelt jeweils von 11 bis 18 Uhr.