Vom 10. bis 19. April finden in Posthausen wieder zahlreiche Osteraktionen für Kinder und die ganze Familie in den Malls des Centers statt. Beim Gewinnspiel „Oster-SchätzerEi“ in der Mall der Sport- und TechnikWelt warten fünf Einkaufsgutscheine à 200 Euro auf alle Teilnehmenden.

Kleine Geschenktüten, Bilderrahmen und Eierbecher basteln, Eier bemalen und viele weitere kreative Ideen warten bei der Osterbastelei am Freitag und Samstag in den Ferien auf alle jungen Gäste. Niedliche Hasen, bunte Schmetterlinge oder frühlingshafte Blumen zaubert eine Visagistin am Samstag in der Nähe der Center-Information auf alle Kindergesichter.

Osteraktionen vom 10. bis 19.4., montags bis samstags (außer am Karfreitag), 11 - 18 Uhr, in der ShopMall und in der KinderWelt.