Ostervorfreude im Garten

Charline Alcantaras Kreativatelier geht nach draußen: Im Ferienworkshop gestalten Kinder ab 6 Jahren ihre eigenen Ideen rund um Küken, Nester, Lämmchen und bunte Überraschungen. Bei einem gemeinsamen Picknick kommt zusätzlich Vorfreude aufs Frühlingsfest auf.

Die Teilnahme kostet 30 Euro inkl. aller Materialien und Picknick nach Anmeldung unter 0157-58156072 oder an mail@charline-alcantara.de

Charline Alcantara - Holz und Bild Grohner Bergstr. 3, 28759 Bremen
