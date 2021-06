Ostwind, Amadeus und Kleiner Donner

Berühmte Pferde und ihre Geschichten sind das Thema der Ferienaktion für Kinder ab 7 Jahren. In der Sonderausstellung gehen die Teilnehmenden der Frage nach, wie zum Beispiel wie Pipi Langstrumpfs Pferd Kleiner Onkel in den Filmen zu seinen Punkten kam oder warum das Pummeleinhorn so glücklich ist.

Nach dem Rundgang gibt es eine gemeinsame Picknickpause mit dem selbst mitgebrachten Frühstück. Im Anschluss basteln die Kids kleine Marionetten-Pferde. Den Abschluss der Ferienaktion bildet ein lustiges Spiel.

Die Teilnahme kostet 6 Euro inklusive Material und Eintritt. Anmeldungen sind noch bis zum 27. Juni über den Ferienpass Verden möglich.