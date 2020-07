Im Rahmen von Schlüssel für Bremen findet für alle sportbegeisterten 10- bis 16-Jährigen ein großes Sommerferien-Outdoor-Camp am Werdersee statt. Das Projekt Schlüssel für Bremen wurde 2015 vom Sportgarten ins Leben gerufen, welches die aktive Förderung von Kinder und Jugendlichen im sportlichen, sprachlichen und kulturellen Bereich zum Ziel hat.

Das Camp läuft bis zum 7. August und bietet den Kids unter Anleitung von drei qualifizierten Übungsleiterïnnen Badminton, Akrobatik und viele spannende Spiele an. Beim Nichtschwimmerbereich neben dem DLRG Haus wartet außerdem eine tolle Gelegenheit zum Planschen – also Badesachen und gute Laune mitbringen! Der Sportgarten stellt kleine Snacks, Obst und Wasser als Verpflegung bereit.

Alle Teilnehmer leisten eine Anmeldegebühr von 5 Euro, die sie am letzten Tag des Camps zurückbekommen. Das Camp ist somit für die TeilnehmerInnen kostenlos.

Am ersten Veranstaltungstag treffen sich die Teilnehmenden um 9:30 Uhr am Haupteingang des Hauptbahnhofs, um zusammen mit den Übungsleiterïnnen zum Werdersee zu fahren. Die Übungsleiterïnnen sind am Schild mit der Aufschrift "Outdoor Camp" zu erkennen. Bitte für die Bahnfahrt eine Maske mitnehmen. Am Ende des Tages fahren alle gemeinsam zurück und sind um 15 Uhr wieder am Bahnhof.