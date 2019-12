Mediengruppe

In der offenen Medienwerkstatt vom Sportgarten in Kooperation mit dem Fab Lab wird jede Woche an drei Terminen der Umgang mit dem PC vermittelt, es werden je nach Kenntnissen und Interessen Filme, Animationen und 3D-Objekte erstellt, digitale Bildbearbeitung, 3D-Druck und Grafik-Design kennen gelernt. In speziellen Tagesangeboten können verschiedene Techniken wie Lasercutting, Textil-Druck, Programmierung, YouTube-Tutorials und vieles mehr ausprobiert werden.

Um Kindern und Jugendlichen ab 8 Jahren einen selbstbestimmten Umgang und eine kreative Nutzung von Medien mit Spaß zu vermitteln, stellt das Medienteam jeden Monat ein wechselndes Programm zusammen. Der Einstieg in die regemläßigen Kurse ist jederzeit möglich, die Teilnahme ist kostenfrei, Vorkenntnisse und eine Anmeldung sind nicht erforderlich.