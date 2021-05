Paare sind feindliche Inseln - rette sich wer kann!

Wie ist das Konzept von Liebe und Zweisamkeit in die Gesellschaft eingebettet, in der ich lebe? Welche Funktion erfüllt es darin? Wen und wie soll ich lieben? Und wie viele? Das Choreografie- und Performance-Duo Pinsker+Bernhardt entwirrt den zugleich hoch theoretischen und alltäglichen Diskurs Diskurs von Objekt- und Paarbeziehung mit viel Humor und feministischer Lupe. Die Performance richtet sich an ein Publikum ab 10 Jahren.

Im Anschluss folgt ein Publikumsgespräch via Zoom.

Hier geht's zum Livestream

Das Ticket ist in solidarischer Staffelung ab 5 Euro im Webshop des Theater Bremen erhältlich. Auf dem Ticket steht ein Kennwort, mit der Stream auf outnowbremen.de freigeschaltet wird. Besitzer:innen eines Festivalpasses (ab 20 Euro) erhalten Zugang zu allen Stücken und Publikumsgesprächen. Nach dem Livestream ist das Stück als Video-On-Demand bis zum 29. Mai verfügbar.