Sommer, Sehnsucht und eine musikalische Reise ans Wasser: Im dritten Familienkonzert der Spielzeit lädt das Theater Bremen gemeinsam mit den Bremer Philharmoniker zu einem fantasievollen Ausflug in Sommer- und Wasserwelten ein. Unter dem Titel „Pack die Badehose ein“ erwartet Kinder ab 6 Jahren und Erwachsene ein Konzertvormittag voller Musik, Theater und Bewegung im Theater am Goetheplatz.

Mit Werken von Ludwig van Beethoven, Jean Sibelius und Leroy Anderson geht es musikalisch von Bremen bis ans Meer – mal abenteuerlich, mal verträumt und immer sommerlich leicht. Schauspielerin Lieke Hoppe und Tänzerin Young-Won Song begleiten die Reise szenisch und tänzerisch.

Die musikalische Leitung übernimmt Lukas Ziesché, seit der Spielzeit 2024/25 Solorepetitor mit Dirigierverpflichtung am Theater Bremen. Für die szenische Einrichtung zeichnet Dmitry Komin verantwortlich, der seit 2025/26 als Regieassistent im Musiktheater am Theater Bremen arbeitet und seine Wurzeln in der internationalen Hip-Hop- und Performance-Szene hat.