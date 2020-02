Mathe spielen in der Kita

In dieser Paediko-Fortbildung erhalten Erzieherïnnen, Pädagogïnnen und Therapeutïnnen kreative Ideen zur Findung und zum Experimentieren mit mathematischen Grundstrukturen für Kindergartenkinder.

Es werden Spiele der Bewegung und Gestaltung aufgenommen und weiterentwickelt, die im Kindergartenalter von den Kindern sowieso eigenständig entwickelt werden, wie beispielsweise Ordnen und Bauen, Zeichnen und Musizieren. Diese spielerischen Aktivitäten gehen auf das ein, was in den Schulen und auch später im (Berufs-)Leben erforderlich ist, um seine eigenen Lösungswege und -ansätze zu finden.

Dazu gehört nicht nur das Zählen, sondern auch das Legen, Erfinden, Bauen und Zeichnen. In den Ergebnissen sind meist mathematische Strukturen zu entdecken und können daraufhin veranschaulicht werden (Reihen, geometrische Formen, Addition und Subtraktion usw.)

Zum Seminar gehört auch die Vermittlung von Kriterien, die zeigen, was altersmäßig auffällig ist (sowohl an Schwierigkeiten in der Entwicklung mathematischen Denkens als auch an besonderer Begabung). Die Vermittlung der Ansätze beruht auf Ergebnissen der Studien zum Mangel an kreativem Denken für Lösungsansätze in den Schulen, auf Ergebnissen der Hirnforschung und auf pädagogischen Konzepten. Inhalte: Kreative Ansätze zum Experimentieren mit mathematischen Grundstrukturen; Erkennen und entwickeln mathematischer Grundstrukturen; Beispiele aus der Praxis und Umsetzung in die Praxis; Vermittlung von Kriterien zur Erkennung von Auffälligkeiten; Vermittlung von Ergebnissen wissenschaftlicher Forschung.

Außer Neugier und Lust am Experimentieren sind keine Voraussetzungen oder Vorkenntnisse erforderlich. Im Atelier stehen Tee, Kaffee und Wasser zur Verfügung.

Gebühr: 115; Euro. Material, Anmeldung über www.paediko.de, Seminarnummer: 20.11.04