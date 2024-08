× Erweitern © Jörg Sarbach Päuschen gefällig - OpusEinhundert

Im Theaterlabor beschäftigen 13- bis 14-Jährige sich mit dem Thema Pause: Wann brauche ich eine Pause? Warum fühlt sich eine Pause manchmal lang und manchmal kurz an? Mit wem möchte ich meine Pause verbringen? Gibt es Pausen nur in der Schule oder auch an anderen Orten, wie zum Beispiel Zuhause? Wer braucht eine Pause von wem oder von was? Wie sieht die ultimative Pause aus? In Theaterszenen und durch Tanz erforschen sie Pausensituationen. Das Davor, die Pause und das Danach. Am Ende des Projekts präsentierten sie ihren Eltern, Verwandten und Freunden die Ergebnisse in Form eines kleinen Theaterstücks auf der Bühne im Theater im Volkshaus.

Das diesjährige Spielzeitthema der Tanz- und Theaterlabore lautet: "Übergänge: von hier nach da". Wir befinden uns immer im Jetzt, doch dieser Moment ist flüchtig. Was war vorher? Was kommt danach? Und was geschieht im Augenblick? Die Tanz- und TheaterLabore setzen sich auf vielfältige Weise mit dem Thema Übergänge auseinander. Dabei können Verwandlungen im Mittelpunkt stehen, das Stolpern und Aufmerksamwerden mit allen Sinnen, oder auch das Hinterfragen von Erwartungen, die möglicherweise erfüllt werden müssen.

Die Teilnahme ist kostenlos.

Für Fragen und Anmeldungen kann Farina Maletz kontaktiert werden: f.maletz@opuseinhundert.com, 0421-69697736

In den Ferien finden keine Proben statt.