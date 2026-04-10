× Erweitern © Neue Visionen Papayas große Reise

Publikum ab 5 Jahren sieht heute im KIJUKO-Festivalprogramm ein fantasievolles, kunterbuntes Animationsabenteuer aus Brasilien, das ohne Dialoge auskommt und in dem die Natur die wahre Heldin ist:

Das kleine Samenkorn Papaya erblickt im Amazonas das Licht der Welt und soll wie seine Mutter und seine unzähligen Geschwisterchen zu einem großen bunten Baum werden. Doch dazu hat Papaya gar keine Lust! Viel lieber möchte es fliegen lernen und die Welt entdecken. Anstatt Wurzeln zu schlagen, begibt sich das kleine Samenkorn auf eine abenteuerliche Reise, trifft auf hilfreiche Tiere und witzige Pflanzen und nimmt sogar als Marienkäfer verkleidet an einer Flugprüfung teil. Als Papaya jedoch irgendwann in der grauen, lauten Welt der Menschen ankommt, wünscht es sich die Schönheit des Waldes zurück. Zum Glück hat Papaya eine rettende Idee, wie es aus dieser trostlosen Welt eine bessere machen könnte.

Heute mit Spielen und Basteln im KIJUKO Club!

Tickets kosten für Kinder 4, für Erwachsene 6 Euro.

BRA 2025, Regie & Buch: Priscilla Kellen, Animation, 75 Min., ohne Dialog, ab 5+