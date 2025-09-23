Wenn Papier lebendig wird

bis

kek Kindermuseum Am Speicher XI 1, 28217 Bremen

In der Fortbildung im Rahmen der Mitmachausstellung Kapier Papier gestalten pädagogische Fachkräfte Pop-up-Karten. Zusammen mit dem Papierkünstler Walter Ruffler entdecken sie spielerisch die Grundlagen des Papiermechanismus: Vom eleganten Winkel- und Parallelfalz bis hin zu raffinierten Hebeltricks mit Ziehstreifen.

Aus einfachen Vorlagen entstehen kleine Wunderwerke aus Papier überraschend, lebendig und voller Möglichkeiten. Ob für Geburtstage, Feste oder einfach als kleine Freude zwischendurch: Pop-up Karten bieten Raum für Fantasie und Ausdruck.

Die Teilnahme kostet 17 Euro nach Anmeldung an mail@kek-kindermuseum.de.

Info

Kreatives, Pädagog:innen, Workshops
bis
