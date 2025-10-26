PapierGesichter

Ein Blatt Papier wird zur Bühne der Fantasie: In der Mitmachausstellung Kapier Papier erschaffen Kinder ab 4 Jahren zusammen mit der Künstlerin Katrin Seithel durch Faltungen, feinen Schnitten und kreativen Ideen aus Papier ein Gesicht – menschlich, tierisch oder ganz frei erfunden.

Die Kinder experimentieren mit verschiedenen Formen und Mustern und entdecken dabei den Zauber der Verwandlung – jedes Kunstwerk ein kleines Unikat.

In der offenen Werkstatt fallen Materialkosten von 2 Euro an. Der Eintritt kostet 6 Euro für alle ab 18 Jahren.