PapierGesichter

bis

kek Kindermuseum Am Speicher XI 1, 28217 Bremen

Ein Blatt Papier wird zur Bühne der Fantasie: In der Mitmachausstellung Kapier Papier erschaffen Kinder ab 4 Jahren zusammen mit der Künstlerin Katrin Seithel durch Faltungen, feinen Schnitten und kreativen Ideen aus Papier ein Gesicht – menschlich, tierisch oder ganz frei erfunden.

Die Kinder experimentieren mit verschiedenen Formen und Mustern und entdecken dabei den Zauber der Verwandlung – jedes Kunstwerk ein kleines Unikat. 

In der offenen Werkstatt fallen Materialkosten von 2 Euro an. Der Eintritt kostet 6 Euro für alle ab 18 Jahren. 

Info

kek Kindermuseum Am Speicher XI 1, 28217 Bremen
Dies & Das, Kreatives, Workshops
bis
Google Kalender - PapierGesichter - 2025-10-26 14:30:00 Google Yahoo Kalender - PapierGesichter - 2025-10-26 14:30:00 Yahoo Outlook Kalender - PapierGesichter - 2025-10-26 14:30:00 Outlook iCalendar - PapierGesichter - 2025-10-26 14:30:00 ical
bis
Google Kalender - PapierGesichter - 2026-01-25 14:30:00 Google Yahoo Kalender - PapierGesichter - 2026-01-25 14:30:00 Yahoo Outlook Kalender - PapierGesichter - 2026-01-25 14:30:00 Outlook iCalendar - PapierGesichter - 2026-01-25 14:30:00 ical