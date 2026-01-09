× Erweitern © Museumsdorf Hösseringen Papier schöpfen

Aus alt mach neu: In diesem Workshop stellen Kinder ab 5 Jahren und Erwachsene aus altem Papier wie Zeitungen und Tonpapierresten eine Pulpe her, die anschließend mit Blüten oder Blättern verziert werden kann. Das frisch geschöpfte Papier wird dann gepresst und gebügelt, sodass alle Teilnehmenden ihr eigenes Papier mit nach Hause nehmen können.

Kosten: Spendenbasis. Anmeldungen bitte per Mail oder telefonisch. Spontanes Mitmachen ist bei freien Plätzen möglich.