Papiersterne basteln

Die Kunstpädagogin Laura Keppel von der Papierwerkstatt lädt alle 7- bis 12 - Jährigen in der Vorweihnachtszeit ein, das eine oder andere Geschenk unter Anleitung zu basteln. In diesem Workshop dreht sich alles um das Herstellen von Papiersternen, die den Tannenbaum verzieren, die Fenster schmücken, das Geschenk hübsch verzieren oder einfach so zum Verschenken sind. Das Papier für die Faltsterne wird selbst gestaltet, zum Beispiel mit goldenen Punkten verziert, mit bunten Mustern bemalt oder bestempelt.

Die Teilnahme kostet 5 Euro.