Patenschaften stärken Kinder
PiB – Pflegekinder in Bremen, Büro Vegesack Alte Hafenstr. 67-70, 28757 Bremen
Patenschaften für Kinder mit psychisch kranken oder belasteten Eltern stabilisieren und bereichern die Kinder und unterstützen deren Familien. Viele Eltern wünschen sich diese Form der Hilfe für ihr Kind. PiB sucht deshalb fortlaufend Paten(familien) und informiert über Patenschaften für Bremer Kinder.
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