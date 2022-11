Pech und Schwefel

Mit seiner Premiere wirbelt das Moks-Ensemble vom Bremer Theater in dieser Adventszeit eine Menge Märchenstaub auf: Die multimediale Punk-Performance für Zuschauer:innen ab 8 Jahren überprüft Märchen auf ihre Aktualität und setzt sich in kurzen Episoden kritisch mit ihren Inhalten und Rollenbildern auseinander. Dabei werden Zeichnungen des jungen Publikums per Video zum Leben erweckt und Klischees mit viel Humor, wild und herausfordernd zerlegt. Der mehrfach ausgezeichnete Autor Sergej Gößner liefert dafür die Texte. Die Premiere am 5. November ist bereits ausverkauft, für Schulklassen stehen vom 8.11. bis 20.12. Vormittagstermine auf dem Spielplan und Familien können das Stück an diesen Tagen sehen:

Die Tickets können für 10 Euro auf theaterbremen.de reserviert werden.