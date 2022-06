Stromern gehen

× Erweitern © Lütt’n Peerhoff Pferde-Feriencamp, Lütt’n Peerhoff

Pferde in ihrem Herdenleben beobachten, ihre Bedürfnisse und Grenzen kennen lernen, die Wirkung ihrer Präsenz spüren, mit ihnen in ihrem Lebensraum individuell begleitet in Kontakt gehen: Der heilpädagogische Reiterhof in Seebergen bietet viel Raum für pferdegestütztes Erfahrungslernen.

Mal laden die Pferde ein, die Umgebung aus ihrer Perspektive zu erleben, mal folgen die Kinder ihrer eigenen Entdeckungslust. Sie stromern durch Wiesen, am Wasser und im Wald, mit offenen Sinnen für die Wunder der Natur.

Auch wenn die Pferde dabei sind - die meiste Zeit sind die Teilnehmer:innen auf ihren eigenen Füßen unterwegs. Die Pferde geben den Rhythmus, Verbindung zur Ruhe in der Natur, sind Vorbild von achtsamer Stärke und von Neugier als innerer Kraft.

Die Pferde sind in diesen Prozessen Freunde, Begleiter, Wegweiser und Spielgefährten.

Die Teilnahme kostet 95 Euro und wird telefonisch oder per E-Mail angemeldet.

Weitere Termine online.