SommerLEBEN mit Pferden

× Erweitern © Lütt'n Peerhoff e.V. Freundschaft mit Pferden

An drei Tagen im Sommerferien-Workshop genießen Kinder zwischen 4 und 7 Jahren und ihre Eltern gemeinsam das Draußensein und den Kontakt mit Pferden: Weiches Pferdefell an der Haut spüren, Kräuterduft schnuppern, dem Wind in den Blättern und Tierstimmen lauschen, gemeinsam auf Abenteuerreise gehen...Drei Tage mit Pferden als Freunde, Begleiter, Wegweiser und Spielgefährten, um den Sommer und das Leben zu feiern!

Die Teilnahme kostet 280 Euro pro Kind-Eltern-Paar für drei Tage und wird telefonisch oder per E-Mail angemeldet.

Weitere Termine online.