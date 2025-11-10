Das Prager-Eltern-Kind-Programm, kurz PEKiP, ist ein Konzept für die Entwicklungsbegleitung mit Eltern und ihren Babys im ersten Lebensjahr. Ab der 8. bis 12. Lebenswoche treffen sich die jungen Eltern mit ihren Babys in einer kleinen Gruppe, in einem vorgewärmten Raum. Hier können sie sich und ihr Baby in gemeinsames Spiel, Bewegungs- und Sinnesanregungen erleben und so ihre Beziehung zueinander vertiefen.

Altersgruppe: Babys, die im August bis Mitte Sept. 25 geboren wurden

Die Kosten belaufen sich auf 190 Euro für 10 Termine (10. November bis 2. Februar, montags). Anmeldungen können telefonisch und per E-Mail erfolgen.