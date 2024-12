PEKiP in Tenever

Das erste Lebensjahr ist eine ganz besondere Zeit, denn das Baby lernt jeden Tag dazu. Es übt neue Laute, erkundet seine Umwelt und kann seinen Körper immer besser steuern. Das Prager-Eltern-Kind-Programm, kurz PEKiP, fördert die Entwicklung Ihres Babys und ein erstes soziales Miteinander durch Beobachtung, Bindung und Interaktion. In einem geschützten und beheizten Raum erleben Eltern und Babys ab der 6. Lebenswoche gemeinsame Spiel-, Bewegungs- und Sinnesanregungen. Die Babys sind hierbei unbekleidet, um ihre Bewegungsfreiheit nicht einzuschränken.

Die Kosten betragen 130 Euro für 10 Treffen. Die Krankenkassen erstatten bis zu 80%.

Die Treffen finden regelmäßig statt und ein Einstieg ist fortlaufend möglich. Anmeldungen an Mila Gerlitz-Cornelsen per E-Mail oder telefonisch an 0421-421562 oder 0162-4014005.