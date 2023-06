SommerSummarum: Pelle kauft einen Trecker

× Erweitern © Sommer Summarum Pelle kauft einen Trecker - Christine Raudies

Im Rahmen des Kultursommers SommerSummarum liest, singt und erzählt Autorin und Kinderliedermacherin Christine Raudies gemeinsam mit Kindern und Familien. Die Geschichte handelt von Pelle, der sich aus Versehen bei eBay einen Trecker gekauft hat, der jetzt draußen vor dem Haus steht und alle Parkplätze blockiert. Pelles Papa will nicht, dass Pelle den Trecker behält. Von nun an ist in Pelles Leben nichts mehr, wie es war. Und dann lernt er auch noch das kleine, widerspenstige Pony Lars Schwupps kennen.