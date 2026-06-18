Perlen, Perlen, Perlen

Im Haus Riensberg finden sich alte Kostüme und Kleider, die zum Teil mit aufwändigen und kostbaren Perlenstickereien verziert sind. Passend dazu können Kinder ab 8 Jahren im Ferienworkshop Postkarten mit Perlen besticken und Lesezeichen ganz individuell mit Perlen gestalten.

Die Materialien werden gestellt. Bitte ein kleines Frühstück und ein Getränk mitbringen.

Die Kosten betragen 10 Euro inklusive Eintritt (jedes weitere Geschwisterkind 5 Euro). Erwachsene zahlen den Museumseintritt in Höhe von 6 Euro.